Появилась новая схема кражи денег с карт через голосовое меню

К сожалению, мошенники очень часто придумывают новые схемы, как выудить у человека средства. В последнее время очень часто такие аферы проворачивают с банковской картой, где пользователь хранит свои средства. К тому же банковская система не самая надежная система для противостояния хакерам. Очередной способ мошенничества был обнаружен в ЦБ. При звонке робот представляется и сразу просит подтвердить имя с отчеством. Кстати, эту схему мошенники хотели провернуть и на нашем редакторе, но такой трюк не прошел.

Суть схемы сводится к тому, чтобы злоумышленник получил информацию об остатках средств на счетах клиентов какого-либо банка, используя систему интерактивного голосового меню. Для этих целей мошенники подменяли номер телефона клиента, а затем звонили в систему голосового меню банка для определения остатка на счету.

Также использовалась банковская карта, а точнее, последние четыре ее цифры. Эти данные, а также номера телефонов они брали из клиентской базы Joom, которая ранее была слита в общий доступ. Это лишь догадка и доказать именно такой вариант нахождения данных о клиентах пока нельзя. Возможно, уже есть и другая утечка, поэтому нужно быть всегда на чеку.

Дальнейшие действия мошенников просты: они звонят клиенту банка, представляясь сотрудниками обслуживаемого банка. Теперь войти в доверие к клиенту легко, ведь у них есть номер его телефона, плюс данные об остатке средства на счету. Не многие понимают, что идут мошеннические действия и попадаются на эту уловку.

После обнаружения этой схемы, в действие вступил Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере. Его специалисты дали рекомендации всем банкам, что последние четыре цифры банковской карты не должны быть средством проверки подлинности клиента, ведь такую информацию найти не так уж и сложно. Более того, в таком случае лучше использовать специальный пароль, который должен устанавливаться клиентом в период заключения договора с банком.