Карты «Мир» перестали принимать банки Казахстана и Вьетнама

Несколько зарубежных банков прекратили обслуживать карты системы «Мир». Это, в частности вьетнамский банк BIDV и Народный банк Казахстана (Халык Банк). В первом банке сообщили, что обслуживают карты VISA, Mastercard, Western Union, JCB и UnionPay, а вот «Мир» в списке не назвали.

Во втором же открыто заявили, что карты «Мир» больше не обслуживаются через терминалы и банкоматы. СМИ отмечают, что это может быть временным решением.

При этом Центробанк РФ сообщил, что зарубежные партнеры сами принимают решения об обслуживании карт «Мир».

Ранее, отметим, карты этой системы начали отказываться обслуживать в Турции.

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