Появилась дата анонса Mi Note 10 Lite
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Появилась дата анонса Mi Note 10 Lite

Лишь вчера прошел официальный анонс нового смартфона от Xiaomi – модели Mi Note 10 Lite, как стало известно, что уже завтра состоится его представление. Опять же, все будет происходить в режиме онлайн. Этот девайс уже прошел процесс сертификации в США. В этой стране аппарат выйдет под модельным номером M2002F4LG и работать на версии ОС Android 10.

2 40

Если верить уже опубликованным данным, то Mi Note 10 Lite получил AMOLED-дисплей с диагональю 6,47 дюймов и разрешением 2340х1080 пикселей. Соотношение сторон стандартное для современных моделей – 19,5:9. Более того, дактилоскопический сканер встроен в сам дисплей. Работает смартфон на чипсете Snapdragon 730G и питается от емкого аккумулятора на 5 260 мАч. Естественно, есть и поддержка быстрой зарядки – 30 Вт.

3 22

Если говорить об оптических возможностях, то Mi Note 10 Lite получил квадро-камеру с основным сенсором с разрешением 64 МП. Также в арсенале у пользователя будет широкоугольный телеобъектив и датчик глубины сцены. Стоимость устройства пока неизвестна.

Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте

Комментарии

Лучшее за день

Читайте также

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить