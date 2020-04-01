Появилась дата анонса Mi Note 10 Lite

Лишь вчера прошел официальный анонс нового смартфона от Xiaomi – модели Mi Note 10 Lite, как стало известно, что уже завтра состоится его представление. Опять же, все будет происходить в режиме онлайн. Этот девайс уже прошел процесс сертификации в США. В этой стране аппарат выйдет под модельным номером M2002F4LG и работать на версии ОС Android 10.

Если верить уже опубликованным данным, то Mi Note 10 Lite получил AMOLED-дисплей с диагональю 6,47 дюймов и разрешением 2340х1080 пикселей. Соотношение сторон стандартное для современных моделей – 19,5:9. Более того, дактилоскопический сканер встроен в сам дисплей. Работает смартфон на чипсете Snapdragon 730G и питается от емкого аккумулятора на 5 260 мАч. Естественно, есть и поддержка быстрой зарядки – 30 Вт.

Если говорить об оптических возможностях, то Mi Note 10 Lite получил квадро-камеру с основным сенсором с разрешением 64 МП. Также в арсенале у пользователя будет широкоугольный телеобъектив и датчик глубины сцены. Стоимость устройства пока неизвестна.