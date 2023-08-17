Microsoft закрывает цифровой магазин для Xbox 360

Microsoft приняла решение о закрытии цифрового магазина для уже устаревшей консоли Xbox 360. Ранее купленные игры будут доступны в библиотеке и доступ к ним сохранится. Кроме того, большинство проектов есть на Xbox One и Xbox Series по программе обратной совместимости.

Магазин закроется 29 июля 2024 года, спустя 18 лет с момента выхода Xbox 360. После обозначенной даты пользователи не смогут приобретать игры и дополнения к ним. Кроме того, под закрытие попадут консольные версии Microsoft Movies и TV.