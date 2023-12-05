Пользователи PlayStation столкнулись с массовой блокировкой аккаунтов

В социальных сетях и на форумах пользователи PlayStation массово жалуются на блокировку учетных записей PlayStation Network.

Согласно сообщениям пользователей, Sony блокирует учетные записи без предоставления каких-либо объяснений и не уведомляет владельцев аккаунтов об этом через электронную почту. Проблема касается пользователей из различных регионов, включая США, Европу и Австралию.

При этом вывести деньги с баланса аккаунта невозможно. Пострадавшие пользователи также сталкиваются с трудностями при попытке подать апелляцию из-за высокой нагрузки на службу поддержки.

Один из заблокированных пользователей рассказал, что ему удалось добиться ответа. В PlayStation Support ему ответили, что он нарушил «Условия предоставления услуг и пользовательского соглашения», в частности, на аккаунте было обнаружено мошенничество. Более подробную информацию служба поддержки предоставлять отказалась.