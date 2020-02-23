Полноразмерные наушники Apple будут чуть дешевле нового iPhone SE
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Новости

Полноразмерные наушники Apple будут чуть дешевле нового iPhone SE

Инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) поделился информацией об очередной новинке Apple и речь идет о полноразмерных наушниках. Стоит отметить, что его инсайды всегда подтверждались.

По информации Проссера, новые наушники Apple будут называться AirPods Studio, а их стоимость составит $349 (около 25 тысяч рублей), что чуть дешевле iPhone SE второго поколения. В России стоимость новинки будет заметно отличаться на 5 или 10 тысяч рублей.

Ранее зарубежное издание Bloomberg и авторитетный аналитик Мин-Чи Куо заявляли о выходе полноразмерных наушников Apple в 2020 году. Новинку могут показать на грядущей WWDC или осенью на презентации iPhone 12.

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Богдан Дегтярев

Богдан Дегтярев

Пишу про технологии и жизнь. Работаю на Mac, в руках держу Android.
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