Полноразмерные наушники Apple будут чуть дешевле нового iPhone SE

Инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) поделился информацией об очередной новинке Apple и речь идет о полноразмерных наушниках. Стоит отметить, что его инсайды всегда подтверждались.
По информации Проссера, новые наушники Apple будут называться AirPods Studio, а их стоимость составит $349 (около 25 тысяч рублей), что чуть дешевле iPhone SE второго поколения. В России стоимость новинки будет заметно отличаться на 5 или 10 тысяч рублей.
Ранее зарубежное издание Bloomberg и авторитетный аналитик Мин-Чи Куо заявляли о выходе полноразмерных наушников Apple в 2020 году. Новинку могут показать на грядущей WWDC или осенью на презентации iPhone 12.
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