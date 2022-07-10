Корейская полиция планирует использовать экзоскелеты и робособак

Национальное полицейское управление Южной Кореи продемонстрировало полицию будущего, которая появится в стране через 30 лет. Пока все дело ограничивается концептами.

Реализовать основную идею планируют до 2050 года, при этом вовсю будет использоваться робототехника, технологии искусственного интеллекта и различные разработки. До этого времени планируется использовать самоуправляемые роботы, беспилотные автомобили и экзоскелеты для облегчения движения и усиления тела. Патрулирование опасных зон доверят роботизированным собакам.

Представленные концепты имеют несколько вариаций брони для полицейского. Есть также костюм с возможностью полёта.

Проект под названием «Police Future Vision 2050» предусматривает 5 основных стратегий развития и 14 проектов, призванных помочь правоохранительным органам адаптироваться к быстро меняющейся среде безопасности наряду с технологическим прогрессом.

Национальное полицейское управление заявило, что перед ними стоит цель переключить правоохранительные органы от прямого человеческого контакта к использованию науки и искусственного интеллекта.

Также в планах сделать работу полицейского удалённой, а на место происшествий отправлять роботов. Они будут собирать улики, записывать и отправлять данные. Кроме того, планируется создать отдел по борьбе с киберпреступлениями в метавселенных.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!