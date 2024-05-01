Южная Корея займется развитием индустрии консольных игр

Правительство Южной Кореи заявило о планах на развитие консольной игровой индустрии в течение ближайших 5 лет. За это время должна вырасти доля страны на мировом рынке консольных игр, а также уменьшиться сильная зависимость от мобильных и онлайн-проектов. Правительство начнет с помощи местным компаниям в сотрудничестве с мировыми гигантами: Microsoft, Sony и Nintendo. А также с поддержки независимых студий.

На данный момент Корея занимает четвертое место в мире по объему продаж в игровой индустрии. Только за 2022 год совокупный доход составил около 16 миллиардов долларов из-за роста рынка мобильных проектов. Но доля страны на мировой арене консольных игр несущественна — всего 1,5%. В той же Северной Америке и Европе более 40% геймеров предпочитают консоли, а в Корее показатель не превышает 28%.