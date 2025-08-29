В Южной Корее пожилым людям выдают «кукол-нянек» с ChatGPT

В Южной Корее соцслужбы начали раздавать пожилым людям «кукол-нянек», созданных стартапом Hyodol. Эти устройства работают на базе ChatGPT: они умеют поддерживать беседу, напоминать о приёме лекарств и еды, а также передавать данные о состоянии пожилого человека его родственникам и специалистам по уходу.

Разработчики отмечают, что куклы помогают пенсионерам справляться с одиночеством — одной из самых острых проблем стареющего общества. Власти видят в этом не только социальный эффект, но и инструмент для снижения нагрузки на социальные службы.

Hyodol планирует расширять проект за пределы Южной Кореи. По прогнозу аналитиков Research and Markets, мировой рынок роботов для ухода за пожилыми людьми к 2030 году достигнет $7,7 млрд.