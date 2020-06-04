Показан первый макет iPhone 13 с большим дисплеем
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Новости

Показан первый макет iPhone 13 с большим дисплеем

Буквально на днях появились все макеты будущего iPhone 12, а уже сегодня их сравнивают с первым макетом iPhone 13. Последний может выйти только в 2021 году, если его не заменит какая-либо модель с приставкой “S”.

По версии японского издания Mac Otakara, новый iPhone 13 получит дисплей с диагональю 5,5 дюйма. За счёт отказа от чёлки экран увеличится на 0,1 дюйма.

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Отмечается, что новинка не получит системы камер TrueDepth, а фронтальная камера будет находиться под дисплеем. Кроме того, из iPhone 13 может исчезнуть порт Lightning в пользу USB-C.

Стоит сразу отметить, что это только прототип и не факт, что именно таким будет будущий iPhone 13. Поэтому издание могло сделать макет ради шума в сети.

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