Похоже, что iOS 14 появится поддержка YouTube в разрешении 4K

Пользователи, которые получили доступ к бета-версии iOS 14 для разработчиков сообщили, что на новой системе видео с YouTube воспроизводится в разрешении вплоть до 4K. Отметим, что разрешение на текущих версиях ОС ограничено из-за проблемы совместимости кодеков.

First: MKBHD video, maxed out at 1080p, AVC1



Second: 4K60 HDR video, maxed out at 2160p60 HDR, VP9



Third: 8K60 HDR video, maxed out at 2160p60 HDR, VP9

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Seems like iOS Youtube finally supports high res playback for VP9 codec pic.twitter.com/bfQr76WMGn — Cube (@CubeCDM) June 24, 2020

Дело в том, что YouTube кодирует свое видео двумя кодеками: универсальным открытым AVC1 (h.264) или собственным VP9 от компании Google. В первом случае поддерживаются все разрешения, во втором — максимум 1080p с частотой 60 FPS.

При этом ранее Apple отказывалась поддерживать кодек VP9 в приложениях. И хотя на компьютерах с браузером посмотреть видео можно, но это не вариант для мобильных устройств. И хотя пока официального заявления на этот счёт не было, можно надеяться, что новые возможности появятся в сборках. Хотя пока что точных сведений на этот счёт нет.

Отметим, что YouTube кодирует видео в разных разрешениях при помощи разных же кодеков. То есть видео от 1080p до 144p имеют куда больший коэффициент сжатия, чем видеозаписи с разрешением 1440p и выше. Это делает записи на высоком разрешении качественнее. В этом случае улучшается битрейт и уменьшается число артефактов.

Также отметим, что устройства Android уже некоторое время умеют декодировать VP9. Возможно в будущем это смогут и устройства на iOS/iPadOS.