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TECNO представила в России ноутбук MEGABOOK K15S — сбалансированную модель с автономностью до 17,5 часов

TECNO продолжает расширять линейку ноутбуков MEGABOOK.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 11:56

Бренд TECNO объявил о старте продаж ноутбука MEGABOOK K15S, впервые показанного на MWC 2025. Новинка стала частью самой доступной серии ноутбуков компании и предлагает металлический корпус, высокую автономность и актуальные конфигурации на базе процессоров AMD и Intel.

Устройство получило аккумулятор на 70 Вт·ч, до 17,5 часов автономной работы, поддержку быстрой зарядки 65 Вт, и до 32 ГБ оперативной памяти. В продаже представлены версии с AMD Ryzen 5 7430U и Intel Core i5-13420H, а также накопителями объёмом до 1 ТБ.

Корпус K15S выполнен из алюминия, дисплей открывается на 180°, а в комплекте — система охлаждения с крупным вентилятором. Также заявлена поддержка технологии OneLeap для синхронизации со смартфонами TECNO.

Цены и модификации:

  • Ryzen 5 / 16+512 ГБ — 39 999 ₽
  • Ryzen 5 / 16+1 ТБ — 42 999 ₽
  • Intel Core i5 / 16+512 ГБ — 47 999 ₽

Ноутбук уже поступил в продажу в DNS, позже появится у других партнёров бренда.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

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