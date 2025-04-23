TECNO представила в России ноутбук MEGABOOK K15S — сбалансированную модель с автономностью до 17,5 часов

Бренд TECNO объявил о старте продаж ноутбука MEGABOOK K15S, впервые показанного на MWC 2025. Новинка стала частью самой доступной серии ноутбуков компании и предлагает металлический корпус, высокую автономность и актуальные конфигурации на базе процессоров AMD и Intel.

Устройство получило аккумулятор на 70 Вт·ч, до 17,5 часов автономной работы, поддержку быстрой зарядки 65 Вт, и до 32 ГБ оперативной памяти. В продаже представлены версии с AMD Ryzen 5 7430U и Intel Core i5-13420H, а также накопителями объёмом до 1 ТБ.

Корпус K15S выполнен из алюминия, дисплей открывается на 180°, а в комплекте — система охлаждения с крупным вентилятором. Также заявлена поддержка технологии OneLeap для синхронизации со смартфонами TECNO.

Цены и модификации:

Ryzen 5 / 16+512 ГБ — 39 999 ₽

Ryzen 5 / 16+1 ТБ — 42 999 ₽

Intel Core i5 / 16+512 ГБ — 47 999 ₽

Ноутбук уже поступил в продажу в DNS, позже появится у других партнёров бренда.