Стало известно, почему Apple отказалась от титана и вернула алюминий в iPhone 17 Pro | The GEEK
Новости

Стало известно, почему Apple отказалась от титана и вернула алюминий в iPhone 17 Pro

Отказалась, но не до конца.

Компания Apple отказалась от титанового корпуса в новых смартфонах iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, который появился всего два года назад, вернувшись к алюминию. Причины такого решения назвал профильный портал MacRumors.

Два года назад Apple представила титановый корпус для iPhone 15 Pro, утверждая, что он более прочный. Однако, как оказалось, титан плохо справляется с отводом тепла, из-за чего многие пользователи жаловались на перегрев.

В новых iPhone 17 Pro инженеры решили эту проблему, вернувшись к алюминию. У этого материала более высокая теплопроводность, что помогает эффективно отводить тепло от процессора.

Есть и другие причины:

  • Титан сложнее обрабатывать, что замедляет производство и увеличивает количество брака. Алюминий же гораздо проще производить в больших количествах.
  • Производство алюминия наносит меньший вред окружающей среде, а сам материал позволяет легко окрашивать его в яркие цвета.
Представлен iPhone Air — самый тонкий iPhone в истории
iPhone Air

Но Apple не собирается полностью отказываться от титана. Этот материал используется в корпусе ультратонкого iPhone Air. Именно в этой модели важно ключевое преимущество титана — прочность.

