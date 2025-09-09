Стало известно, почему Apple отказалась от титана и вернула алюминий в iPhone 17 Pro

Компания Apple отказалась от титанового корпуса в новых смартфонах iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, который появился всего два года назад, вернувшись к алюминию. Причины такого решения назвал профильный портал MacRumors.

Два года назад Apple представила титановый корпус для iPhone 15 Pro, утверждая, что он более прочный. Однако, как оказалось, титан плохо справляется с отводом тепла, из-за чего многие пользователи жаловались на перегрев.

iPhone 15 Pro

В новых iPhone 17 Pro инженеры решили эту проблему, вернувшись к алюминию. У этого материала более высокая теплопроводность, что помогает эффективно отводить тепло от процессора.

Есть и другие причины:

Титан сложнее обрабатывать, что замедляет производство и увеличивает количество брака. Алюминий же гораздо проще производить в больших количествах.

Производство алюминия наносит меньший вред окружающей среде, а сам материал позволяет легко окрашивать его в яркие цвета.

iPhone Air

Но Apple не собирается полностью отказываться от титана. Этот материал используется в корпусе ультратонкого iPhone Air. Именно в этой модели важно ключевое преимущество титана — прочность.