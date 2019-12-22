Pocophone F2 выпустят в 2020 году

Первый Pocophone F1 пришелся по душе многим пользователям. Компания даже взялась за разработку новой версии смартфона, но не успела выпустить его в 2019 году.

Сейчас глава бренда Poco Элвин Тсе опубликовал в своем Twitter запись, в которой обещает больше информации в следующем году: “Вы услышите о Poco больше в 2020 году”.

Известно про новинку мало. По слухам, Pocophone F2 получит топовый процессор Snapdragon 865. Новинка должна сохранить свой доступный ценник и мощную начинку. Больше о нем ничего неизвестно.

Обзор на Pocophone F1 можно почитать тут.