В Россию едет Poco M5 со скидками

С 3 октября в России появится в продаже смартфон Poco M5, причём он будет сразу доступен со скидками. Рекомендованная цена на него составляет 14 990 рублей, однако на первых порах он доступен по цене 12 990 рублей за версию с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти. Версия 4/128 ГБ оценивается в 14 990 рублей, а в будущем будет стоить 16 990 рублей.

Также пользователи смогут купить беспроводные наушники Redmi Buds 3 Pro за 1990 рублей. Если их покупать отдельно, то цена составит 5990 рублей.

Смартфон оснащён экраном с частотой 90 Гц, камерой с модулями 50 + 2 + 2 Мп, а также аккумулятором на 5000 мА·ч, зарядкой на 18 Вт и чипом NFC. Также в нём есть FM-радио и стандартный разъём для наушников 3,5 мм. В качестве ОС используется Android 12 с оболочкой MIUI 13.

На глобальном рынке он появился в сентябре.

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