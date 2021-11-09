POCO представила смартфон для развлечений POCO M4 Pro 5G

Компания POCO объявила о глобальном запуске POCO M4 Pro 5G, позиционирующейся «монстром» развлечений в среднем ценовом сегменте для молодых пользователей смартфонов. Смартфон будет доступен по всему миру, включая Западную Европу и Юго-Восточную Азию.

POCO M4 Pro 5G оснащён флагманским 6-нанометровому процессором MediaTek Dimensity 810. Для молодых пользователей, POCO M4 Pro 5G предлагает стриминг видео и игр. Дисплей обладает частотой обновления 90 Гц и улучшенной быстрой зарядкой мощностью 33 Вт Pro, которая обеспечит заряд смартфона на весь день.

«М-серия, несомненно, является лучшим выбором для молодых пользователей смартфонов, которые ищут максимальную пользу от своих устройств. И мы превзошли их ожидания с последней версией POCO M4 Pro 5G» – отметил Кевин Цю (Kevin Qiu), глава POCO Global.

Смартфон POCO M4 Pro 5G – первый телефон M-серии с технологией быстрой зарядки 33 Вт Pro. Он питается от входящего в комплект зарядного устройства мощностью 33 Вт, смартфон полностью заряжает свой аккумулятор емкостью 5000 мАч за 59 минут.

POCO M4 Pro 5G будет доступен в трех цветах, включая Желтый POCO, Заряженный Черный или Холодный Синий, а также будет доступен в трех вариантах: 4 ГБ + 64 ГБ, 6 ГБ + 128 ГБ.

4 ГБ + 64 ГБ: рекомендованная розничная цена – 229 евро в официальных каналах.

6 ГБ + 128 ГБ: рекомендованная розничная цена– 249 евро в официальных каналах.

Для первых покупателей оба варианта будут доступны по сниженным ценам в 199 евро и 219 евро соответственно на электронных торговых площадках.