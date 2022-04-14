Poco анонсировала свой флагманский Poco F4 GT

Давно не напоминавший о себе бренд Poco анонсировал выход Poco F4 GT. Его презентация пройдет на YouTube и в Twitter 26 апреля.

Спецификации смартфона не являются секретом. Новинка будет представлять собой глобальную версию Redmi K50 Gaming Edition, который выпустили несколько месяцев назад. Единственное, что может незначительно измениться — это дизайн устройства.

В остальном, от Poco F4 GT стоит ждать 6,67-дюймовый OLED дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Процессором выступит мощный Snapdragon 8 Gen 1. Емкость аккумулятора составит 4700 мАч, также будет поддержка быстрой 120-ваттной зарядки. Еще стоит выделить боковой сканер отпечатков пальцев, наличие четырех громкоговорителей JBL и систему охлаждения.

Основная камера новинки тройная — главный 64-мегапиксельный датчик и два дополнительных 8 и 2 Мп. У фронтальной камеры будет 20 Мп.

После анонса в базе Geekbench появился смартфон с модельным номером Xiaomi 21121210G, предполагается что это именно Poco F4 GT. Он набрал 1235 баллов в одноядерных тестах и 3555 баллов в многоядерных.

Poco F4 GT будет поставляться на Android 12 с MIUI 13. Его стоимость неизвестна, но может быть на уровне Redmi K50 Gaming Edition — то есть около $520. Ждем 26 апреля.

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