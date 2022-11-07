По Gears of War снимут художественный фильм и анимационный сериал

Зарубежные издания пишут, что по франшизе игр Gears of War выйдут художественный фильм и анимационный сериал. В проекте будут участвовать Netflix и игровая студия The Coalition, которая разрабатывала сами игры.
На данный момент неизвестно, кто будет режиссёром того или другого проекта, кто сыграет главные роли и так далее. Однако ранее появилась информация, что главную роль Маркуса Феникса хотел бы сыграть Дейв Батиста (Дракс Разрушитель из «Стражей Галактики»).
Отметим, что Netflix получила права на франшизу после длительных переговоров, обойдя конкурентов. Ранее права на франшизу принадлежали Universal.
Серия Gears of War рассказывает о планете Сера, где человечество воюет с Саранчой — подземной рептилоидной расой. Первая игра вышла в 2006 году, затем последовали несколько сиквелов.
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