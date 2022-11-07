По Gears of War снимут художественный фильм и анимационный сериал

Зарубежные издания пишут, что по франшизе игр Gears of War выйдут художественный фильм и анимационный сериал. В проекте будут участвовать Netflix и игровая студия The Coalition, которая разрабатывала сами игры.

На данный момент неизвестно, кто будет режиссёром того или другого проекта, кто сыграет главные роли и так далее. Однако ранее появилась информация, что главную роль Маркуса Феникса хотел бы сыграть Дейв Батиста (Дракс Разрушитель из «Стражей Галактики»).

Фанаты уже сравнили Дейва Батиста с Маркусом Фениксом

Отметим, что Netflix получила права на франшизу после длительных переговоров, обойдя конкурентов. Ранее права на франшизу принадлежали Universal.

Серия Gears of War рассказывает о планете Сера, где человечество воюет с Саранчой — подземной рептилоидной расой. Первая игра вышла в 2006 году, затем последовали несколько сиквелов.