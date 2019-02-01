Плеер iPod nano официально станет устаревшим

В конце сентября iPod nano 7-го поколения официально станет устаревшим девайсом. В список устаревших попадают устройства, которые были сняты с производства 5-7 лет назад.

iPod nano был выпущен в 2015 году и стал последним плеером Apple из линейки «nano». Само производство было прекращено в 2017 году. Модель обладает компактным корпусом, небольшим дисплеем и яркими расцветками корпуса.

Устройства из списка устаревших, могут обслуживаться в официальных сервисных центрах Apple, но при наличии необходимых запчастей.