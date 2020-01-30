Опубликован список эксклюзивных игр для PlayStation 5

Инсайдер NextGenPlayer опубликовал в своем Twitter список игровых проектов, которые будут анонсированы вместе с презентацией PlayStation 5. Перечь внушительный и по-настоящему крутой.
Итак, пользователей новой консоли ожидают:
- Продолжение God of War 2
- Новая часть Spider-Man 2
- Новая игра Spyro
- Обновленный Demon’s Souls Remastered
- Продолжение Horizon Zero Dawn
- The Order 1886 sequel
- Продолжение Killzone,
- Продолжение PlayStation All-Stars 2
- Sly Cooper 5
- Новая часть Gran Turismo 7
- Legendz
- Симулятор бейсбола MLB The Show 21.
Конечно, об этих играх заговорят осенью на презентации PlayStation 5. Но, вероятно, все разом они не выйдут. Только часть игр будет выпущена напрямую к релизу, остальные будут “доходить” постепенно.
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