Опубликован список эксклюзивных игр для PlayStation 5
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Новости

Опубликован список эксклюзивных игр для PlayStation 5

Инсайдер NextGenPlayer опубликовал в своем Twitter список игровых проектов, которые будут анонсированы вместе с презентацией PlayStation 5. Перечь внушительный и по-настоящему крутой.

Итак, пользователей новой консоли ожидают:

  • Продолжение God of War 2
  • Новая часть Spider-Man 2
  • Новая игра Spyro
  • Обновленный Demon’s Souls Remastered
  • Продолжение Horizon Zero Dawn
  • The Order 1886 sequel
  • Продолжение Killzone,
  • Продолжение PlayStation All-Stars 2
  • Sly Cooper 5
  • Новая часть Gran Turismo 7
  • Legendz
  • Симулятор бейсбола MLB The Show 21.

Конечно, об этих играх заговорят осенью на презентации PlayStation 5. Но, вероятно, все разом они не выйдут. Только часть игр будет выпущена напрямую к релизу, остальные будут “доходить” постепенно.

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