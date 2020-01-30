Опубликован список эксклюзивных игр для PlayStation 5

Инсайдер NextGenPlayer опубликовал в своем Twitter список игровых проектов, которые будут анонсированы вместе с презентацией PlayStation 5. Перечь внушительный и по-настоящему крутой.

Итак, пользователей новой консоли ожидают:

Продолжение God of War 2

Новая часть Spider-Man 2

Новая игра Spyro

Обновленный Demon’s Souls Remastered

Продолжение Horizon Zero Dawn

The Order 1886 sequel

Продолжение Killzone,

Продолжение PlayStation All-Stars 2

Sly Cooper 5

Новая часть Gran Turismo 7

Legendz

Симулятор бейсбола MLB The Show 21.

Конечно, об этих играх заговорят осенью на презентации PlayStation 5. Но, вероятно, все разом они не выйдут. Только часть игр будет выпущена напрямую к релизу, остальные будут “доходить” постепенно.