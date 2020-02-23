PlayStation 5 показали в горизонтальном расположении

Sony на прошлой неделе показала долгожданный дизайн PlayStation 5. На первом видео консоль была размещена в вертикальном положении, и только сейчас компания продемонстрировала новинку в горизонтальном расположении.

На изображении разместились сразу две версии PS5 с дисководом и без. Вторая версия чуть тоньше из-за отсутствия привода для дисков. Поэтому для неё придётся покупать игры только в цифровом виде. Плюсом к этому должна стать стоимость, которая будет значительно дешевле.

Стоит отметить, что новые PlayStation 5 оказались огромными по сравнению с PS4 и Xbox Series X.