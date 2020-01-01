PlayStation 5 будет улучшать старые игры

У всех у нас иногда появляется такое желание поиграть в старые, уже давно забытые игры. Но вот беда, современные консоли не всегда поддерживают такую возможность. Именно на это обратили внимание представители Sony и решили немного побаловать геймеров. По сообщениям блогера с ником HipHopGamer, японский гигант позволит играть на PlayStation 5 в старые игры.

Основа для таких действий, особенный движок – «remake engine», который сейчас доводится до идеального состояния. Именно он обеспечит необходимую обратную совместимость консоли и старых игр. Более того, весь потенциал современных игровых приставок будет направлен на качественное взаимодействие с играми.

Это означает, что нам, то есть геймерам, станут доступны новые игровые эффекты, возможность вывода картинки на 4К-экран и многие другие функции. Во общем, старые игры заиграют новыми красками. Но стоит заметить, что информация эта пока неофициальная, но зная компетентность автора, можно с уверенностью сказать, что это свершится. Больше об этом можно будет узнать на CES 2020, которая стартует 7 января.