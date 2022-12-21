Планшеты серии Xiaomi Pad 6 получат AMOLED-дисплей 120 Гц

Компания Xiaomi работает над следующей серией планшетов — Xiaomi Pad 6, которая придёт на смену Pad 5.

Согласно информации от Xiaomiui, которые тщательно изучили код оболочки MIUI, они обнаружили два предстоящих планшета с кодовыми названиями Pipa и Liuqin. Данные имена — это кодовые названия для планшетов Xiaomi Pad 6 и Xiaomi Pad 6 Pro, соответственно.

Ожидается, что планшеты серии Xiaomi Pad 6 будут представлены в первой половине 2023 года. При этом, источник уверен, что старшая модель Xiaomi Pad 6 Pro будет продаваться исключительно в Китае, а младшая, в том числе в Индии и других международных регионах под номером модели M82.

Младшая модель Xiaomi Pad 6 будет оснащена чипом Qualcomm Snapdragon 870. Это тот же процессор, что и в текущем планшете Xiaomi Pad 5 Pro. Кроме того, данная SoC установлена и в моделях Oppo Pad, Vivo Pad и Lenovo Legion Tab Y700.

Напомню, что младшая модель Xiaomi Pad 5 оснащена чипом Qualcomm Snapdragon 860. Ожидается, что Xiaomi Pad 6 будет оснащена AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц.

Что касаемо Xiaomi Pad 6 Pro, то эта модель будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 — это мощный 4-нм процессор флагманского уровня от Qualcomm, на смену которому недавно был представлен Snapdragon 8 Gen 2. Если эта информация подтвердится, тогда данный планшет будет одним из самых мощных андроид-планшетов на рынке и, вероятно, будет довольно популярным среди геймеров благодаря высокой производительности GPU чипсета.

В докладе также указано, что устройство получит AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц и разрешением 1880×2880 пикселей, как и младшая модель.