Планшет Samsung Galaxy Tab A7 вышел в России

Samsung представила планшет Galaxy Tab A7. Новинка получила тонкий металлический корпус и большой 10,4-дюймовый экран.

Планшет получил процессор Qualcomm Snapdragon 662 и 3 ГБ оперативной памяти. Кроме того, планшет доступен в вариантах с 32ГБ и 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 1 ТБ – для хранения всех необходимых данных. Ёмкость аккумулятор составляет 7040 мАч.

Развлекательные возможности планшета расширяются благодаря сотрудничеству Samsung с музыкальными и видео сервисами. Так, приложение Spotify бесшовно синхронизируется с устройством для легкого воспроизведения любимых треков. Также новым пользователям доступно два месяца бесплатного доступа к YouTube Premium.

Устройство с 6 октября по рекомендованной цене от 17 990 рублей в трех цветовых решениях: темно-серый корпус с черной рамкой, золотой с черной рамкой и серебро с белой рамкой.