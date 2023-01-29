Планшет Oppo Pad 2 станет копией OnePlus Pad

Популярный инсайдер под ником Digital Chat Station рассказал в китайской соцсети Weibo о спецификациях планшета Oppo Pad 2.

По его данным новинка получит 11-дюймовый дисплей с разрешением 2800×2000, 44 Гц, а также поддержку технологий Dolby Vision и HDR10+. В плане дизайна устройство станет практически копией планшета OnePlus Pad, а сам корпус будет выполнен из металла.

В качестве процессора будет использоваться флагманский чипсет MediaTek Dimensity 9000. За автономность будет отвечать аккумулятор ёмкостью 9500 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 67 Вт.

Анонс планшета OnePlus Pad запланирован на 7 февраля, вероятно, что уже через месяц будет представлен сам Oppo Pad 2.