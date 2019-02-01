iPhone 12 mini получит замедленную версию процессора

Похоже, что Apple вовсю начала экономить на бюджетных решениях. Китайские источники утверждают, что младшая модель iPhone 12 под названием iPhone 12 mini получит не только экран с диагональю 5,4 дюйма, но и «ослабленный» процессор.

Речь идёт о чипсете Apple B14, который будет уступать Apple A14. Вероятно, там будет снижена частота ядер, но также не стоит исключать, что туда могут пойти чипы, которые не прошли тест-контроль.

Дело в том, что Apple заняла все линии производства 5 нанометров у TSMC, но этого всё равно не хватает для выпуска нужного числа процессоров. А ещё не стоит сбрасывать со счетов неизбежный брак при производстве. Возможно, именно «отбраковка» позволит решить проблему за счёт снижения частоты и других показателей.

Помимо этого утверждается, что Apple B14 ляжет в основу новых смартфонах линейки iPhone SE — iPhone SE Plus и iPhone SE 3 (названия пока неофициальные). Это позволит компании охватить больше аудитории.