Новый 5,4-дюймовый iPhone будет называться iPhone 12 mini



Недавняя презентация Apple показала, что все слухи о двух версиях Apple Watch и нового iPad Air в стиле iPad Pro, подтвердились, а значит компания готова экспериментировать. Особенно это может коснуться iPhone 12, который кроме базовых версий с приставкой Pro и Pro Max, может получить версию mini.

Как нетрудно догадаться, слово mini получит самая компактная модель iPhone 12 и если верить слухам, диагональ такого устройства составит 5,4 дюйма. Всё остальные характеристики перекочуют из обычного iPhone 12.

12mini

12

12 Pro

12 Pro Max — 有没有搞措 (@L0vetodream) September 21, 2020

Все новые iPhone будут оснащены OLED-дисплеями, мощными чипами A14, большим объемом оперативной памяти и поддержкой сетей 5G. Дизайн будет аналогичен iPad Pro и iPad Air. Основным отличительным фактором между этими новыми моделями iPhone 12 будет количество камер. Модели Pro будут поставляться с еще тремя камерами, а модели не Pro будут поставляться с двумя камерами.

Выпуск iPhone в этом году был отложен из-за пандемии. Ожидается, что компания объявит о новых телефонах на виртуальном мероприятии в октябре.