Adobe разрешила продлять лицензии на Photoshop в России

Компания Adobe не будет отзывать лицензию на свои продукты у действующих пользователей из России. Об этом сообщает пресс-служба Softline.

Softline является крупнейшим партнёром Adobe в России и СНГ с высшим статусом Platinum Reseller. По их информации всем корпоративным пользователям канала VIP-продаж в России доступно продление действующих лицензий Adobe, а ограничения действуют только на новые закупки или расширение действующих контрактов. При этом в Softline рекомендуют продлять лицензию заранее, чтобы избежать ограничения доступа к продукту.

С 4 марта компания Adobe прекратила продавать в России подписку на продукты и фирменные сервисы.

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