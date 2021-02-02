iPhone 12 Pro в стиле Vertu продают за 9,5 млн рублей

Бренд из России под названием Caviar представил коллекцию iPhone 12 Pro Victory в стиле дорогих телефонов Vertu. В списке есть два десятка моделей, которые имеют разную отделку в стиле дизайна именитого бренда.

Самым дорогим вариантом является Caviar iPhone 12 Pro Max Victory Solid Gold Unique за 9,5 миллиона рублей. У него отделка из золота 750 пробы и 55 бриллиантов.

Есть и более «бюджетные» версии — от 314 тысяч рублей и выше. При этом в техническом плане они ничем не отличаются от обычных серийных iPhone 12 Pro/Pro Max. Вся «фишка» этих моделей — в очень дорогом корпусе ручной работы.

Отметим, что для версий Caviar Victory Shine, Red и Crystal используется белая кожа крокодила, а также красная или белая кожа питона.