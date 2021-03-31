Первый MacBook Pro 13 с Retina-дисплеем признан устаревшим

Первый 13-дюймовый ноутбук MacBook Pro c Retina-экраном официально попал в список устаревших продуктов Apple. Также это означает, что авторизированные сервисные центры больше не будут его ремонтировать.

MacBook Pro 13 с Retina-дисплеем дебютировал в конце 2012 года, спустя полгода после выхода старшей версии в лице MacBook Pro 15 с Retina-дисплеем. Последний тоже считается устаревшим.

Кроме обновлённого дисплея высокой четкости и нового процессора, MacBook Pro 13 впервые получил SSD-накопитель.

В список устаревших устройств попадают все продукты Apple, снятые с производства более 7 лет назад.