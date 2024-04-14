Первый эмулятор ретро-игр iGBA для iPhone вышел в App Store

Официальный эмулятор ретро-игр iGBA стал доступен для загрузки в App Store. С его помощью можно запускать игры, которые были созданы для Game Boy Andvance и Game Boy Color.

Для этого нужно загрузить проекты с разрешением .gba или .gbc. Сделать это можно из раздела загрузок в самом приложении iGBA или загрузить архив в “Файлы” смартфона.

Приложение бесплатно и не поддерживает встроенные покупки.

С 6 апреля 2024 года Apple изменила правила публикации приложений в App Store. Теперь разработчики могут публиковать эмуляторы ретро-консолей. Кроме того, эмуляторы могут загружать игры из своей библиотеки.