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Первый эмулятор ретро-игр iGBA для iPhone вышел в App Store

Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 18:52

Официальный эмулятор ретро-игр iGBA стал доступен для загрузки в App Store. С его помощью можно запускать игры, которые были созданы для Game Boy Andvance и Game Boy Color.

Первый эмулятор ретро-игр iGBA для iPhone вышел в App Store

Для этого нужно загрузить проекты с разрешением .gba или .gbc. Сделать это можно из раздела загрузок в самом приложении iGBA или загрузить архив в “Файлы” смартфона.

Приложение бесплатно и не поддерживает встроенные покупки.

С 6 апреля 2024 года Apple изменила правила публикации приложений в App Store. Теперь разработчики могут публиковать эмуляторы ретро-консолей. Кроме того, эмуляторы могут загружать игры из своей библиотеки.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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