Первый электромобиль Xiaomi замечен на дорогах Китая

Китайская компания Xiaomi активно работает над выпуском своего дебютного электромобиля под названием MS11. Недавно автомобили заметили во время испытаний в Синьцзяне.

В сети появились фотографии хорошо замаскированного электромобиля, который соответствует ранее опубликованным рендерам. При этом, по некоторым данным, тестирование на шоссе Чанцзи проходили сразу четыре MS11.

Ожидается, что Xiaomi выпустит две версии MS11: одну с лидаром, а другую – без него. В целом компания хочет найти баланс между инновациями и практичностью, чтобы удовлетворить потребности как технических энтузиастов, так и тех, кто ищет экологически чистое транспортное средство.

Напомним, что анонс электромобиля от Xiaomi состоялся в марте 2021 года, и ожидается его официальный релиз в начале следующего года. Подразделение электромобилей в компании технически родилось в сентябре 2021 года и выпуск MS11 станет огромным успехом для популярного китайского производителя.