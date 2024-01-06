Первые «живые» фото Xiaomi 14 Ultra с квадрокамерой попали в сеть

В сети появились фотографии нового смартфона Xiaomi – Xiaomi 14 Ultra, который, по слухам, представят в начале весны 2024 года. Изображения были опубликованы информатором Джимом Чжаном в магазине приложений CoolApk.

На снимках прототип устройства находится в защитном корпусе, однако, это не мешает рассмотреть большой блок камер с четырьмя сенсорами.

По словам известного инсайдера Digital Chat Station, Xiaomi 14 Ultra будет оснащен основной камерой на 50 Мп (сенсор Sony LYT900) c оптической стабилизацией изображения (OIS) и переменной диафрагмой (f/1.63 на устройстве будет эквивалентна полнокадровой диафрагме f/4.3 зеркальных фотоаппаратов). Еще три камеры: 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, 50-мегапиксельный телеобъектив и 50-мегапиксельный перископ.

Кроме того, титановая рамка может стать стандартной для Xiaomi 14 Ultra. Компания уже выпустила специальную версию Xiaomi 14 Pro с титановым корпусом, но в обычном варианте по-прежнему используется алюминий.

Что касается других характеристик Xiaomi 14 Ultra, то его «сердцем» станет мощнейший процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Смартфон получит 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2К и частотой обновления 120 Гц, до 16 ГБ оперативной памяти, до 1 ТБ внешней памяти, батарею на 5500 мАч с поддержкой беспроводной зарядки 50 Вт, защиту от воды и пыли IP68 и селфи-камеру на 32 Мп.