Персонаж из «Зова Припяти» вернется в S.T.A.L.K.E.R. 2: новый сюжетный трейлер

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl стала самой ожидаемой игрой на презентации PC Gaming Show: Most Wanted. В связи с этим, украинская студия GSC Game World неожиданно опубликовала новый сюжетный трейлер игры.

Трейлер под названием «Бродяга» (Strider) представляет несколько ключевых персонажей игры от лица главного героя Скифа. Видео включает моменты с Бродягой из «Монолита», Коршуновым, Далиным и Фаустом.

По словам разработчиков, прохождение основной сюжетной линии займет около 40 часов, при этом предусмотрено четыре разных концовки.

Релиз «S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl» запланирован на первый квартал 2024 года для PC и Xbox Series X/S. Разработчики в настоящее время занимаются полировкой игры и пока не объявили точную дату выпуска, хотя согласно последним утечкам, релиз может состояться в середине февраля 2024 года.