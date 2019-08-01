Павел Дуров раскритиковал Apple за высокую комиссию в App Store

Павел Дуров снова напомнил, что Apple облагает разработчиков комиссией в 30%. Таким образом он призывает в своём Telegram-канале владельцев iPhone, рассмотреть ситуацию под другим углом и объясняет, почему это важно знать каждому. На это он выделил 7 причин.

Более высокие цены

Комиссия Apple в 30% увеличивает для пользователя стоимость всех приложений и цифровых покупок. Она идет сверх того, что идёт на оплату разработчикам за любой сервис или игру. Получается, что пользователь платит Apple дополнительный налог из своего кармана.

Цензура

Apple цензурирует приложения в App Store, полный контроль над которым необходим ей для сбора налога в 30%. Apple запрещает разработчикам, рассказывать пользователям о том, что определенный контент был скрыт для пользователей iPhone именно по запросу Apple.

Снижение конфиденциальности

Чтобы установить приложение на iPhone нужно создать Apple ID и пройти авторизацию. Каждое приложение и каждое полученное уведомление будет привязываться к учетной записи пользователя, что позволит отслеживать действия держателя смартфона.

Задержка обновлений

Обновления приложений доходят через несколько дней или несколько недель после того, как они выпускаются разработчиками. Причина в неэффективности модераторов Apple: их команда часто откладывает одобрение обновлений без видимых причин. Разработчикам обычно приходится ждать несколько дней или даже недель для того, чтобы новые версии приложений стали доступны пользователям.

Меньше приложений

К комиссии в 30% Apple добавляет остальные траты разработчиков: налоги, зарплаты, расходы на разработку, оборудование, маркетинг. В гипотетическом мире без комиссий Apple многие приложения были бы прибыльными, но так как в реальном мире Apple вынуждает отдавать ей треть выручки, они часто оказываются нежизнеспособны. В результате многих полезных приложений, которые могли бы радовать сегодня, просто не существует: они обанкротились либо так и не появились.

Больше рекламы

Apple делает продажу дополнительных услуг пользователям на треть менее привлекательной для разработчиков, многим приложениям приходится показывать рекламу, чтобы как-то покрывать расходы. Политика Apple экономически подталкивает всю интернет-индустрию к продаже данных и внимания пользователей вместо использования других, более приемлемых с точки зрения защиты конфиденциальности бизнес-моделей.

Снижение качества приложений

Миллиарды долларов, которые разработчики отдают в Apple, могли бы идти на повышение качества популярных приложений. Результат — разработчики используют менее качественные сервисы.

В конце Павел отметил, что это вопиющая ситуация с 30% комиссией и что она не может существовать долго. Однако Apple различными способами удаётся запутать общественность. Как им это удаётся – он рассказал в другой статье.