Компания Palm готовит свои беспроводные наушники Buds Pro

В 90-х торговая марка Palm была хорошо известна, однако сегодня о ней знают мало. Между тем, компания всё ещё существует, а вскоре у неё выйдет новый продукт — полностью беспроводные наушники Palm Buds Pro.

Последним на сегодня продуктом компании был компактный смартфон Palm Phone. Наушники же появятся в этом месяце. Как отмечается, США, Канаде и Мексике уже стартовал предзаказ по цене 99 долларов. В рознице новинка будет стоить 129 долларов.

Помимо этого, за 114 долларов сейчас можно купить комплект с защитным чехлом на футляр и дополнительными разноцветными сменными амбушюрами. После релиза цена вырастет до 154 долларов. Как ожидается, поставки стартуют 9 ноября.





В плане технических характеристик новинка получит поддержку голосового помощника Siri и Google Assistant, активное шумоподавление с режимом прозрачности, 10-миллиметровые излучатели, поддержку кодеков AAC и SBC, защиту от влаги (IPX4), до 6 часов воспроизведения (до 24 часов с футляром), а также возможность сенсорного управления.