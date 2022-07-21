Ozon выпустит карту от собственного банка

Маркетплейс Ozon продолжает изменять условия лояльности для своих покупателей. В 2019 году пользователям активно предлагалось завести Ozon Card, которая давала дополнительные баллы и скидки на будущие покупки. Позже появился сервис «Ozon Счёт», заменяющий Ozon Card.

Спустя какое-то время, Ozon начал рассылать своим пользователям уведомления о прекращении поддержки пластиковых карт Ozon Card, предлагая перейти на «Ozon Счёт» для получения более выгодных цен.

В этот раз Ozon решил снова выпустить пластиковую карту «Ozon Карта», но уже от собственного банка с универсальной лицензией. Работает карта с платёжной системой «МИР». Держатели будут получать выгодные условия по ценам на маркетплейсе и дополнительные банковские сервисы — например, рассрочка. Так, например, карта предлагает скидку на маркетплейсе до 30%, кэшбэк до 10% на три выбранные категории и до 1% на другие покупки вне Ozon.

Сейчас опробовать «Ozon Карту» могут первые 100 тысяч пользователей маркетплейса. Начиная с 1 августа 2022 года она будет доступна всем желающим.

Пользователи с уже открытым «Ozon Счётом» автоматически увидят в личном кабинете вместо него «Ozon Карту».

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