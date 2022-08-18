«Неубиваемый» смартфон в тонком корпусе Oukitel WP20 PRO появится в России

Защищенный бюджетный смартфон в тонком корпусе Oukitel WP20 Pro будет доступен для покупки в России в конце августа.

Oukitel WP20 Pro – представляет собой модернизированную версию WP20. Новинка получила батарею на 6400 мАч, экран на 5,93″ с разрешением 1440×720 и 4 ГБ оперативной памяти. В качестве процессора выступает MediaTek Helio A22. Для хранения данных доступно всего 64 ГБ с возможностью расширения с помощью слота под microSD.

Вес WP20 Pro составляет 297 граммов, а размеры – 166.2х81.2х15 мм. Обладая защитой IP68, IP69K и сертификацией стандарта MIL-STD-810H, смартфон не боится воды, пыли, высокой температуры и давления, разряда электрического тока и может выдерживать падение о твердую поверхность с высоты 1,5 м.

Oukitel WP20 Pro будет доступен в 2 цветах: черный и зеленый. Приобрести новинку можно всего за $109,99 во время глобальной премьерной распродажи на AliExpress с 22 по 26 августа.

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