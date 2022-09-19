«Неубиваемый» планшет OUKITEL RT2 появился в России

Модель RT2 получила аккумулятор с рекордной емкостью 20000 мАч, благодаря которому планшет может проработать до 4-5 недель в режиме ожидания и до 6-7 дней в режиме активного использования максимум. Кроме того, устройство поддерживает быструю зарядку 33 Вт и полностью заряжается за 4,5 часа.

Планшет оснащен 10,1″ FHD+ дисплеем, который способен распознавать прикосновения в перчатках. Работа планшета происходит под управлением операционной системы Android 12.0.

В качестве процессора используется восьмиядерный MediaTek MT8788 в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных доступно 128 ГБ памяти с возможностью расширения до 1 ТБ при попощи карты microSD.

Устройство имеет основную и фронтальную камеры с разрешением 16 Мегапикселей. Также есть набор беспроводных модулей — Dual 4G, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS.

Сфера применения устройства довольно широка: это и дальние походы, и научная экспедиция, и экстремальные виды спорта, и просто работа в сложных и опасных для обычных устройств условиях.

Стоимость OUKITEL RT2 в официальном магазине на AliExpress составляет 16 400 рублей.

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