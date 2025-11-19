Представлены смарт-серьги Lumia 2 | The GEEK
close
Новости

Представлены смарт-серьги Lumia 2

Второе поколение смарт-серёг Lumia появится в 2026 году. Устройство измеряет параметры здоровья и работает до недели на съёмной батарее.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 19:11

Компания Lumia анонсировала второе поколение своих смарт-сережек — Lumia 2. По заявлению разработчиков, устройство весом 1 грамм претендует на звание самого маленького носимого гаджета на рынке.

Lumia 2 отслеживает сон, цикл, кровоток и формирует показатели готовности. По словам компании, расположение на ухе позволяет измерять кровоток в области головы и получать данные о концентрации и уровне энергии. В исследовании JACC работу датчика сравнивали с доплеровским ультразвуком, однако устройство пока не прошло сертификацию FDA.

Серьги выпускают в нескольких форм-факторах: кольца, каффы и гвоздики. Модуль отслеживания ставится только на левое ухо и работает с батарейным блоком, который меняется без снятия аксессуара. Заявленная автономность — от 5 до 8 дней. Материалы — титан и платина, допускается ношение в душе.

Продажи Lumia 2 стартуют в 2026 году в США и Канаде. Цена — 250 долларов, доступ к полному набору метрик потребует подписку стоимостью 9,99 доллара в месяц. Сроки выхода в других странах пока не раскрываются.

id·214788·20251119_1911
Обзор умного стабилизатора Steven от BukaTech с отслеживанием и LED-подсветкой
Обзор умного стабилизатора Steven от BukaTech с отслеживанием и LED-подсветкой
Xiaomi выпустит две версии Xiaomi Band 8
Mi Band 1S – продолжатель традиций смарт-браслетов от Xiaomi
Polar Loop Crystal — умный браслет с кристаллами Swarovski
Jawbone UP2: фитнес-трекер в стильной оболочке

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  2. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры

  3. Обзор TECNO SPARK Slim: стильный, как iPhone Air, но в пять раз дешевле

    Обзоры

  4. Обзор HUAWEI MatePad Pro 12.2″ 2025: лучший экран года или переоценённый апгрейд?

    Обзоры

  5. Обзор Anker Soundcore P41i: наушники, что превращаются в пауэрбанк — гениально или странно?

    Обзоры

  6. Обзор TENET T8: две тысячи километров по трассам и городам

    Обзоры
Смотреть все обзоры