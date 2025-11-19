Представлены смарт-серьги Lumia 2

Компания Lumia анонсировала второе поколение своих смарт-сережек — Lumia 2. По заявлению разработчиков, устройство весом 1 грамм претендует на звание самого маленького носимого гаджета на рынке.

Lumia 2 отслеживает сон, цикл, кровоток и формирует показатели готовности. По словам компании, расположение на ухе позволяет измерять кровоток в области головы и получать данные о концентрации и уровне энергии. В исследовании JACC работу датчика сравнивали с доплеровским ультразвуком, однако устройство пока не прошло сертификацию FDA.

Серьги выпускают в нескольких форм-факторах: кольца, каффы и гвоздики. Модуль отслеживания ставится только на левое ухо и работает с батарейным блоком, который меняется без снятия аксессуара. Заявленная автономность — от 5 до 8 дней. Материалы — титан и платина, допускается ношение в душе.

Продажи Lumia 2 стартуют в 2026 году в США и Канаде. Цена — 250 долларов, доступ к полному набору метрик потребует подписку стоимостью 9,99 доллара в месяц. Сроки выхода в других странах пока не раскрываются.