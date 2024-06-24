Осёл из «Шрека» получит собственный мультфильм

Осёл из Шрека получит свой отдельный мультфильм. Эдди Мёрфи в интервью изданию Collider подтвердил своё участие в проекте и поделился некоторыми деталями.

Мёрфи также рассказал, что в работе находится пятая часть Шрека. Производство стартовало в начале 2024 года и актёр уже записал часть реплик для своего героя. Премьера нового фильма о Шреке ожидается в 2025 году, а проект про Осла дебютирует после его выхода.

Ранее студия DreamWorks успешно выпустила спин-оффы, включая дилогию о Коте в сапогах. Первая часть получила 65 баллов из 100 на Metacritic, а вторая — 73 балла.

В апреле 2023 года стало известно, что к созданию новых проектов присоединилась студия Illumination.