Опубликованы все характеристики Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro

В сети появились подробные спецификации смартфонов Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro, анонс которых состоится через несколько дней.

Судя по ним, оба аппарата получат экраны IPS с диагональю 6,67 дюйма и разрешением Full HD+. Соотношение сторон составит 20:9, а частота равна 144 Гц.

Mi 10T and Mi 10T Pro full specs sheet with additional renders 🙂 pic.twitter.com/ixEJRuOYrz — Sudhanshu (@Sudhanshu1414) September 27, 2020

Обе модели получат процессоры Snapdragon 865, 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флэш-памяти, а также аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч и быструю зарядку на 33 Вт. Разница же будет в том, что старшая модель получит версию на 256 ГБ.

Основная камера получит модули 64 + 20 + 13 + 5 МП у Mi 10T и 108 + 20 + 13 + 5 МП у Mi 10T Pro. Также топовая версия будет оснащена оптическим стабилизатором.

Из мелочей отметим сканер отпечатка пальца на боку, ИК-порт, NFC, стереодинамики и отсутствие разъёма для наушников. Сроки релиза не уточняются.