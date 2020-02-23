Опубликованы системные требования Death Stranding на PC

Команда Хидео Кодзимы опубликовала официальные системные требования версии Death Stranding для ПК. И, надо сказать, они довольно низкие для такой «тяжёлой» игр. По сути, главным недостатком является необходимое место на диске — 80 ГБ. Но учитывая, что все остальные показатели находятся на среднем уровне, на это можно закрыть глаза. И да, нынешние игры давно уже «съедают» не меньше, а порой и больше места на дисках. Сказывается объём текстур.

Если говорить предметно, то источник представил три варианта системных требований: минимальные, а также рекомендуемые для 30 и 60 FPS.

Минимальные требования:

ОС: Windows 10

CPU: Intel Core i5-3470 или AMD Ryzen 3 1200

ОЗУ: 8 ГБ

GPU: GeForce GTX 1050 3 ГБ или AMD Radeon RX 560 4 ГБ

Поддержка DirectX 12

HDD: 80 ГБ

Звуковая карта.

Рекомендуемые для игры на 30 FPS

ОС: Windows 10

CPU: Intel Core i5-4460 или AMD Ryzen 5 1400

ОЗУ: 8 ГБ

GPU: GeForce GTX 1050 Ti 4 ГБ или Radeon RX 570 4 ГБ

Поддержка DirectX 12

HDD: 80 ГБ

Звуковая карта.

Рекомендуемые для игры на 60 FPS

ОС: WIndows 10

CPU: Intel Core i7-3770 или AMD Ryzen 5 1600

ОЗУ: 8 ГБ

GPU: GeForce GTX 1060 6 ГБ или AMD Radeon RX 590

Поддержка DirectX 12

HDD: 80 ГБ

Звуковая карта.

Таким образом, в ряде случаев нужно лишь обновить систему до «десятки», поскольку на более ранних версиях игра явно не заработает ввиду отсутствия поддержки DirectX 12. Всё остальное — вопрос сугубо аппаратного обеспечения.