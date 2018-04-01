Появились рендеры складывающегося втрое Galaxy Z
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Новости

Появились рендеры складывающегося втрое Galaxy Z

Популярный ресурс LetsGoDigital опубликовал качественные рендеры гибкого Samsung Galaxy Z. Смартфон еще не подтвержден производителем, но его анонс уже засветился в Сети.

Источник сообщает, что такой гаджет будет дороже, чем Galaxy Fold.

  • Samsung Galaxy Z
  • Samsung Galaxy Z 1
  • Samsung Galaxy Z 2

Рендеры создавали на основе утечек и патентов Samsung. Название “Galaxy Z” у смартфона не случайно — он может складываться втрое, повторяя изгибы буквы Z.

  • Samsung Galaxy Z 5
  • Samsung Galaxy Z 4

Прототип Galaxy Z могут показать на выставке MWC 2020. Но это не точно. В любом случае, разработка такой модели займет достаточно много времени. А чтобы выпустить его без багов, которыми прославился Galaxy Fold, это время нужно еще приумножить на два.

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