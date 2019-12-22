Опубликованы неофициальные рендеры iPhone 12 Pro Max
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Новости

Опубликованы неофициальные рендеры iPhone 12 Pro Max

На Slashleaks дизайнер-энтузиаст опубликовал рендеры будущего iPhone 11 Pro Max. Автор сообщил, что макеты ему предоставил личный источник из Alibaba.

Говорить о достоверности таких рендеров сложно. Они могут быть как близки к оригиналу, так и обратно.

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  • Alleged Iphone 12 Max Mockup Hand Son Video 597
  • Alleged Iphone 12 Max Mockup Hand Son Video 757

На них смартфон получил 6,5-дюймовый экран и необычную грань сбоку. Последняя может служить для крепления Apple Pencil. Визуально неофициальный iPhone 12 Pro Max выглядит немного больше, чем предыдущий 11 Pro Max.

Известно, что линейка iPhone 12 получит поддержку 5G. Ее традиционно представят на сентябрьской презентации. По слухам, Apple выпустит сразу 4 смартфона: iPhone 12, iPhone 12 Plus, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Помимо этого, компания представит новый iPhone SE 2 в марте 2020 года.

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