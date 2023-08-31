Опубликованы цены на все смартфоны iPhone 15

В преддверии анонса iPhone 15-й серии в Сети появляется всё больше информации касательно их технических характеристик и особенностей, но сегодня профильное издание MacRumors опубликовало подробный список цен на все модели грядущих смартфонов Apple.

Все приведённые ниже цены основаны на предоставленных данных от авторитетных инсайдеров, которые ранее неоднократно предоставляли достоверную информацию, но рекомендуем отнестись к ней с долей скептицизма.

iPhone 15 и iPhone 15 Plus

По мнению сетевых информаторов, базовые смартфоны iPhone 15 и 15 Plus будут предложены по той же стоимости, что и модели iPhone 14 и 14 Plus. Исходя из этой информации, список цен для США выглядит следующим образом:

iPhone 15 (128 GB) — 799$ (76 400 ₽)

iPhone 15 (256 GB) — 899$ (85 950 ₽)

iPhone 15 (512 GB) — 1099$ (105 100 ₽)

iPhone 15 Plus (128 GB) — 899$ (85 950 ₽)

iPhone 15 Plus (256 GB) — 999$ (95 500 ₽)

iPhone 15 Plus (512 GB) — 1199$ (114 650 ₽)

iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max

По данным большинства авторитетных инсайдеров, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max будут как минимум на 100 долларов дороже своих предшественников, но аналитическое издание DigiTimes не исключает вариант о возможном повышении на 200 долларов. Согласно этим данным, наиболее вероятный расклад цен для США может выглядеть следующим образом:

iPhone 15 Pro (128 GB/256 GB)— 1099/1199$ (105 100/114 650 ₽)

iPhone 15 Pro (256 GB/512 GB) — 1199 /1299$ (114 650/124 200 ₽)

iPhone 15 Pro (512 GB/1 TB) — 1399/1499$ (133 800/143 350 ₽)

iPhone 15 Pro (1 TB/2 TB) — 1599/1699$ (152 900/162 450 ₽)

iPhone 15 Pro Max (128 GB/256 GB) — 1199/1299$ (114 650/124 200 ₽)

iPhone 15 Pro Max (256 GB/512 GB) — 1299/1399$ (124 200/124 200 ₽)

iPhone 15 Pro Max (512 GB/1 TB) — 1499/1599$ (143 350/152 900 ₽)

iPhone 15 Pro Max (1 TB/2 TB) — 1699/1799$ (162 450/172 000 ₽)

Насколько предоставленная информация верна, узнаем 12 сентября, когда состоится презентация смартфонов iPhone 15. Мероприятие будет транслироваться в режиме онлайн на YouTube-канале Apple, а мы своевременно опубликуем материалы по новинкам на нашем сайте и в Telegram-канале The GEEK.