Oppo выпустит смартфон с поддержкой зарядки 240 Вт

Производители смартфонов решили посоревноваться в мощности зарядок. Сначала Xiaomi выпустила Redmi Note 12 Discovery Edition с поддержкой 210-ваттной зарядки, теперь Oppo готовит 240-ваттную технологию.

Постер с анонсом опубликовал популярный инсайдер Digital Chat Station. Сообщается, что у смартфона будет емкость аккумулятора на 4500 мАч, а полный заряд будет достигаться за 10 минут. Предполагается, что 240-ваттной зарядкой наделят флагман под брендом Realme или OnePlus. В грядущем OPPO Find X6 такой мощности ждать не стоит.

Однако, стоит отметить, что 210-ваттная зарядка в Redmi Note 12 Discovery Edition не выдает заявленную мощность и максимально достигает 186 Вт. Есть шансы, что реальные тесты 240-ваттной зарядки от Oppo окажутся примерно такими же.