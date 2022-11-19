Oppo Reno 9 Pro показали на живом видео

Грядущий Oppo Reno 9 Pro впервые показали на видео в руках. Смартфон представят уже 24 ноября.

Всего ожидается три версии: Oppo Reno 9, Reno 9 Pro и Reno 9 Pro+. По слухам, процессорами послужат Snapdragon 778G Plus, Dimensity 8100 Max, Snapdragon 8 Plus Gen 1 соответственно. Зато дизайн у всех новинок одинаковый.

Представленный на видео Reno 9 Pro, помимо MediaTek Dimensity 8100 Max может получить аккумулятор на 4500 мАч, поддержку 67-ваттной зарядки и основную 50-мегапиксельную камеру с сенсором Sony IMX890. Ждем анонс.