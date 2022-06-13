Появились рендеры среднебюджетного Oppo Reno 7A

Популярный инсайдер Эван Бласс опубликовал рендеры среднебюджетника Oppo Reno 7A. Новинку должны представить уже в этом месяце.

Пока что о Oppo Reno 7A известно мало. На изображении видно, что у смартфона тройная камера + светодиодная вспышка. Предполагается, что сканер отпечатков пальцев производитель сделает встроенным.

На данный момент Oppo уже выпустила несколько устройств серии Reno 8, однако, это не мешает бренду продолжать выпуск предыдущей линейки. Ждем анонс Reno 7A уже в июне.

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