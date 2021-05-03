Oppo представит новые продукты 22 мая

Представители компании Oppo решили порадовать своих поклонников новой продукцией. В число новых продуктов входит и смартфон, предыдущее семейство которого было запущено около полугода назад. Речь идет о модели Reno6 Pro. Если верить информатору, то это мероприятие может состояться 22 мая. Наряду с новой линейкой смартфонов, мы можем увидеть умные устройства, смарт-телевизоры и еще кое-что.

Это мероприятие будет освещать партнер — телеканал Zheijang, так что о событии узнают многие. И это не случайно, ведь умные телевизоры получат интеграцию с этой телекомпанией. Но все-таки главный упор будет сделан именно на Oppo Reno6 Pro, рендеры которого уже мелькали в интернете.

Кстати, об этом продукте. В большинстве утечек упоминается чипсет Dimensity 1200, 6,55-дюймовый дисплей, выполненный по технологии OLED, фронтальная 32-мегапиксельная и основная 64-мегапиксельная камера. Многие аналитики уже сравнили эту модель с Reno5 Pro. По сути, это тот же смартфон, только с новым чипсетом. Также есть вероятность увеличения емкости аккумулятора до 4 500 мАч и наличие быстрой зарядки до 65 Вт.